Análise: biomas afetados pelas queimadas podem não se recuperar

O Brasil registrou em 2024 um aumento de 79% de áreas queimadas , comparado a 2023. Os dados são do Monitor do Fogo do MapBiomas, divulgados nesta terça-feira (22). Com uma área de quase 31 milhões de hectares afetados, o estado mais prejudicado foi o Pará, seguido de Mato Grosso e Tocantins. No Conexão Record News desta terça, Vera Arruda, coordenadora técnica do Monitor do Fogo do MapBiomas, conversa sobre os dados e as causas do aumento.



A coordenadora explica que os biomas amazônico e da Mata Atlântica não são adaptados ao fogo, então os danos são maiores . Além da liberação de carbono na atmosfera — que auxilia no efeito estufa — há o impacto para a biodiversidade e para os animais. “Pode ser que ela [a floresta] nem se recupere ou inicie um processo de degradação e fique mais vulnerável a novos incêndios”, completa Vera.