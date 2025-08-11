Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis

De acordo com o levantamento mais recente do Observatório do Clima, o desmatamento foi responsável por quase metade das emissões de gases do efeito estufa em 2023. Dos 2,3 bilhões de toneladas emitidas no ano, 46% vieram do corte e queima de florestas.



Em entrevista ao Conexão Record News , Luiz Loques, professor e pesquisador do núcleo de estudos avançados em transição energética da FGV Rio, destaca que, apesar de uma boa legislação ambiental , o Brasil precisa de políticas públicas efetivas para o combate ao desmatamento.



“Muitas vezes a gente não consegue converter essas boas leis em políticas públicas efetivas. A nossa questão maior é entender, agora, o que a gente pode tirar de experiência com esse recorde de emissões relacionadas ao desmatamento e em que medida a gente pode converter ou transformar isso, de um problema, em uma resolução”, diz.