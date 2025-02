Análise: discurso de Kim Jong-un 'provoca instabilidade' em uma 'região em polvorosa'

O discurso do líder norte-coreano, Kim Jong-un , durante uma visita ao Ministério da Defesa “é mais um elemento que provoca instabilidade” em uma “região em polvorosa”, comenta Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (10). De acordo com a mídia estatal norte-coreana, Kim Jong-un reafirmou a política inabalável de avançar com a produção de materiais nucleares para o fortalecimento do país.



Pasquarelli lembra que existem grandes potências envolvidas — Rússia e China apoiam a Coreia do Norte , enquanto os Estados Unidos apoiam o Japão e a Coreia do Sul. A reportagem norte-coreana também aponta que, no discurso, Kim Jong-un destacou que o posicionamento de ativos nucleares estratégicos e a cooperação dos EUA podem provocar um desequilíbrio militar na região.