Análise: fim da guerra na Ucrânia coloca EUA como ‘liderança global capaz de cessar conflitos’

Donald Trump busca, com o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, “agradar seus eleitores e angariar recursos para os Estados Unidos, colocando-se também como uma liderança global capaz de cessar conflitos”, diz Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec-RJ (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14). O especialista comenta as declarações do vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, que ameaçou a Rússia com sanções e ações militares caso o país não concorde com um plano de paz, além de outras medidas tomadas para garantir a independência a longo prazo da Ucrânia.



Trump está pressionando a Europa para que assumam “uma maior parcela dos custos” do conflito, que são elevados, ainda mais para a possível reconstrução da Ucrânia no pós-guerra . Segundo Ferreira, a diminuição do “auxílio econômico, financeiro e militar, principalmente, à Ucrânia deixa de ter um dreno importante do ponto de vista dos recursos americanos”.