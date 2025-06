Análise: monitoramento de redes sociais para obtenção de visto pode ‘fomentar uma maior maturidade’

Os Estados Unidos vão monitorar as redes sociais de brasileiros que solicitam vistos de estudante . A embaixada americana no Brasil afirmou que essa medida visa garantir a segurança nacional ao verificar potenciais ameaças. Alunos de intercâmbio precisarão manter seus perfis abertos para que a checagem seja realizada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (26), Flávio D’Urso, especialista em direito digital, diz que a exigência deixará vulnerável a segurança dos usuários, já que, ao abrir o perfil, as informações que antes eram restritas a um ciclo de pessoas ficarão expostas.