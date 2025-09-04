Análise: proibição de descontos no INSS é acertada e evita golpes contra público mais vulnerável
Câmara dos Deputados aprovou PL após operação realizada em abril revelar desvio bilionário em aposentadorias e pensões
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe descontos nos benefícios pagos pelo INSS. O texto barra os débitos mesmo com a autorização dos beneficiários. A decisão vem após a Operação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), em abril, que apontou desvio de bilhões de reais de aposentadoria e pensões.
O PL também aumenta as exigências para a contratação de crédito consignado — outro alvo de investigação por denúncias de contratação indevida.
Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (4), o economista Miguel Daoud avalia a medida como acertada. Segundo o economista, a lei ajuda a evitar mais irregularidades e a prática de crimes contra os 32 milhões beneficiários, principalmente aposentados e pensionistas — público que, majoritariamente, é mais propenso a cair em golpes por não ter familiaridade com tecnologias.
Para Daoud, o Pix programado automático é uma alternativa recomendada por oferecer controle de cancelamento pelo pagador. “Nós estamos expondo pessoas que precisam, milhões de brasileiros que são vulneráveis, a uma ‘horda’ de bandidos e criminosos, para que se aproveitem deles. Então, está corretíssimo. Não tem que permitir nenhum desconto na folha dos aposentados”, conclui.
