Análise: proibição de descontos no INSS é acertada e evita golpes contra público mais vulnerável

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe descontos nos benefícios pagos pelo INSS . O texto barra os débitos mesmo com a autorização dos beneficiários. A decisão vem após a Operação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), em abril, que apontou desvio de bilhões de reais de aposentadoria e pensões.



O PL também aumenta as exigências para a contratação de crédito consignado — outro alvo de investigação por denúncias de contratação indevida.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (4), o economista Miguel Daoud avalia a medida como acertada. Segundo o economista, a lei ajuda a evitar mais irregularidades e a prática de crimes contra os 32 milhões beneficiários, principalmente aposentados e pensionistas — público que, majoritariamente, é mais propenso a cair em golpes por não ter familiaridade com tecnologias.



Para Daoud, o Pix programado automático é uma alternativa recomendada por oferecer controle de cancelamento pelo pagador. “Nós estamos expondo pessoas que precisam, milhões de brasileiros que são vulneráveis, a uma ‘horda’ de bandidos e criminosos, para que se aproveitem deles. Então, está corretíssimo. Não tem que permitir nenhum desconto na folha dos aposentados”, conclui.