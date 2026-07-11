Análise: resultado do IPCA é ‘uma boa surpresa’, mas El Niño pode ameaçar preços baixos

Os resultados do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) desaceleraram pelo quarto mês consecutivo e atingiram em julho o valor de 0,16%, o que vai contra as projeções esperadas de 0,32%.



Andre Braz, coordenador dos índices de preços da FGV-Ibre (Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de Economia), analisa os índices.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!