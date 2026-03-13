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Anvisa alerta para riscos à saúde com preenchedores injetáveis

Agência recomenda que pacientes verifiquem os produtos antes da aplicação

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta sobre os riscos do uso inadequado de preenchedores injetáveis.

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