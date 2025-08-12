Apoio da China é esperado, mas não muda o quadro da economia brasileira, diz especialista

O presidente da China , Xi Jinping, disse ao presidente Lula que o país asiático está pronto para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência dos países do Sul Global. A declaração foi dada durante uma ligação telefônica entre os líderes .



Xi Jinping ainda reafirmou o apoio chinês ao Brasil em defesa da soberania nacional. Em comunicado, o governo brasileiro afirmou que os líderes conversaram sobre o Brics e oportunidades de negócios.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (12), Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, diz que o movimento é esperado, mas não muda o quadro da economia brasileira. “É um movimento que requer muita cautela”, explica o especialista.



Ferraz ainda aponta que a proximidade brasileira com a China têm influência direta nas tarifas aplicadas por parte dos Estados Unidos. “Lembrando que o fato de nós termos sido sancionados com essa tarifa de 50%, não só tem a ver com questões de política interna, tem a ver também com questões de política externa, desse maior entrosamento do Brasil com a China, que nesse momento é o maior adversário dos Estados Unidos”, completa.