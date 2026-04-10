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Artemis II volta nesta sexta (10) à Terra depois de 10 dias no espaço

Pouso está marcado para 21h07; aterrissagem será no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia

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Pouso da Artemis II ocorre nesta sexta-feira (10), às 21h07 (horário de Brasília), na Costa Oeste de San Diego, na Califórnia. Astronautas permaneceram no espaço por 10 dias.

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