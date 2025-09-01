Ataque de rebeldes do Iêmen atinge ‘rota crucial para o comércio de energia global’, diz professor

Rebeldes houthis do Iêmen assumiram, nesta segunda-feira (1º), a responsabilidade por um ataque com mísseis a um petroleiro israelense no Mar Vermelho. A ofensiva acontece dias depois de o primeiro-ministro do governo rebelde morrer em uma investida de Israel . Ele foi alvo de um bombardeio na capital do Iêmen na quinta-feira (28).



Em entrevista ao Conexão Record News , Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais, afirma que o ataque ocorreu em uma “zona incomum, perto da costa da Arábia Saudita, que é uma rota crucial para o comércio de energia global. Mesmo tendo falhado em atingir o alvo, trata-se de uma ameaça que se torna efetiva”.



Segundo o especialista, este “é mais um capítulo de escalada e de imbricação de conflitos em arenas tradicionais e estratégicas. Se a retaliação se transformar em rota, podemos testemunhar um novo nível de tensão no Mar Vermelho , que é um dos caminhos vitais para a condução de energia e comércio internacional”.