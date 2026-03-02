Logo R7.com
Ataques contra Irã devem elevar custos do agro brasileiro

Região é importante destino de carnes de frango e bovina do Brasil

Conexão Record News|Do R7

A guerra entre os Estados Unidos e o Irã deve elevar os custos do agronegócio brasileiro com aumento dos custos de produção e logística. O Oriente Médio é um importante destino das carnes de frango e bovina do Brasil.

