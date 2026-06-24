Ataques ucranianos são tentativas de desestabilizar a Rússia, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de aumentar os ataques à infraestrutura civil da Rússia para desestabilizar o país. Desde 2023, os ataques às refinarias de petróleo dobraram, resultando em filas e aumento nos preços da gasolina em algumas regiões. Kiev afirma que o objetivo é enfraquecer o financiamento da guerra russa.



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