Aumento da alíquota do IR para rendas acima de R$ 50 mil é ‘extremamente equivocado’, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News (19), o economista Igor Lucena comenta as mudanças e os impactos da medida que propõe a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000. O texto ainda passará pelo aval do Congresso Nacional e, caso seja aprovado, entrará em vigor em 2026.



"A grande maioria da população brasileira é de classe média e será beneficiada por esse projeto, e isso significa mais renda", afirma Lucena, que ressalta o possível aumento da inflação caso a proposta entrasse em vigor agora, já que haveria uma alta no poder de compra.



Lucena aponta, no entanto, que há ressalvas quanto a medida. “O que não é benéfico é o fato de como ele está sendo compensado. [...] Aumentar uma alíquota para pessoas que ganham acima de R$ 50 mil ou até mesmo investimentos financeiros, que é o que está sendo ventilado dentro do projeto, não é só contraproducente, mas ele não é real”, conclui.