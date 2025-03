Aumento do nível do mar acima do esperado é motivo de alerta, segundo especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), Sandro Paulino de Faria, biólogo e especialista em biodiversidade, explica que, em 2024, a elevação do nível do mar se deu principalmente pela expansão térmica, que é o aumento do volume da água, devido à elevação do aquecimento do oceano.



O especialista destaca que, "quando a temperatura se eleva, as moléculas sofrem uma agitação. Essas ligações ficam mais frágeis e ocorre uma expansão". Normalmente, o motivo do aumento do nível do mar é o derretimento de geleiras .



O nível global do mar subiu 0,59 centímetros em 2024, mais do que o previsto para o ano, e atingiu o ponto mais alto em três décadas, segundo análise divulgada nesta quinta-feira (13) pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. A taxa de aumento esperada era de 0,43 centímetros por ano.