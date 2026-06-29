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Austrália dobra multa para empresas que desrespeitarem medidas de controle das redes para menores

Crianças e adolescentes de até 16 anos não podem ter perfis em plataformas

Conexão Record News|Do R7

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O governo australiano anunciou que deve reforçar a fiscalização ao acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Para tentar forçar big techs a obedecerem às normas adotadas no país, um aumento da multa foi anunciado.

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