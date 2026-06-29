Austrália dobra multa para empresas que desrespeitarem medidas de controle das redes para menores

O governo australiano anunciou que deve reforçar a fiscalização ao acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Para tentar forçar big techs a obedecerem às normas adotadas no país, um aumento da multa foi anunciado.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!