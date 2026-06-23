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BC admite inflação acima da meta, mas prefere manter corte na Selic

Taxa básica de juros recuou de 14,50% para 14,25% ao ano; foi a terceira redução consecutiva

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O Banco Central decidiu não interromper a queda da taxa básica de juros, mantendo a redução da Selic de 14,5% para 14,25% ao ano.

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