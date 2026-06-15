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Brasil cria rede de proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas

Medida foi publicada em portaria ministerial e visa agregar cooperação entre governos e entidades

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil implementou uma nova rede destinada à proteção de pessoas idosas. A medida foi oficializada por meio de uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na última semana.

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