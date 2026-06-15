Brasil cria rede de proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas

O Brasil implementou uma nova rede destinada à proteção de pessoas idosas. A medida foi oficializada por meio de uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na última semana.



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