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Brasil critica medidas da UE para restringir importações de aço

Governo afirma que alterações diminuem acesso ao mercado europeu

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O Brasil criticou as novas medidas adotadas pela União Europeia, que restringem a entrada de produtos siderúrgicos no bloco.

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