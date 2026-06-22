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Brasil é o país que menos sentiu impacto da alta do petróleo

Gasolina subiu 4,9% no país, entre fevereiro e junho; alta global chegou a 17,5%

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O Brasil tem sido um dos países menos afetados pela alta global nos preços dos combustíveis desde o início da guerra no Oriente Médio.

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