Brasil é o país que menos sentiu impacto da alta do petróleo
Gasolina subiu 4,9% no país, entre fevereiro e junho; alta global chegou a 17,5%
O Brasil tem sido um dos países menos afetados pela alta global nos preços dos combustíveis desde o início da guerra no Oriente Médio.
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