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Brasil lança centro de pesquisa com base na biodiversidade do país

A longo prazo, projeto deve reduzir dependência externa e importações

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O Brasil lançou um centro de pesquisa com base na biodiversidade do país. A longo prazo, projeto deve reduzir dependência externa e importações.

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