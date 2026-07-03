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Brasil perde posição para China na parceria com Uruguai

Gigante asiática fica em primeiro no ranking, mesmo com a existência do Mercosul

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O Uruguai tem agora a China como seu principal parceiro comercial, superando o Brasil. Mudança reflete a tendência global de crescimento da presença chinesa no mercado internacional.

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