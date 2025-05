Brasil registra 42 ataques a escolas desde 2001; casos disparam a partir de março de 2022

O Brasil registrou 42 ataques a escolas desde 2001, segundo o mapeamento Ataques de Violência Extrema em Escolas do Brasil , feito por grupos de pesquisas da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O estudo ainda mostrou que mais de 64% desses ataques ocorreram após março de 2022. São Paulo lidera o número de ocorrências, na sequência vem o Rio de Janeiro e depois Bahia.

Em entrevista aodesta sexta-feira (30), Claudia Costin, especialista em educação e presidente do Instituto Salto, reforça que, apesar de uma crescente nos números, o problema não é recente e merece um olhar mais apurado para o que ocorre fora das instituições de ensino também. “A escola não é impermeável ao que acontece fora dela.alimentando e estimulando os jovens e ex-alunos que façam ataques”, pontua.

Claudia também alerta para a utilização de celulares e redes sociais pelos jovens, que potencializam o bullying. A especialista recomenda que não se autorize redes sociais antes dos 16 anos e que os pais fiquem mais atentos aos comportamentos dos filhos. Um dos pontos positivos, segundo ela, foi a retirada dos celulares na sala de aula.

Na tentativa de tentar resolver esse problema que vem escalonando, Claudia afirma que a escola não está preparada e não pode fazer tudo sozinha, necessitando da ajuda de outros atores, como o. No que compete ao papel das instituições de ensino, a especialista cita o ensino da educação midiática, como a navegação com segurança na internet,, além do apoio da, porteiros, câmeras de segurança e ronda escolar. “Porque um ex-aluno entrar armado em uma escola, tem algo errado acontecendo”, ressalta.