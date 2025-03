Busca por pertencimento pode tornar adolescentes vulneráveis a criminosos; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), Rafael Parente, PhD em educação e pesquisador da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), afirma que a dificuldade de muitos jovens em lidar com a adolescência está relacionada tanto às transformações hormonais quanto à necessidade de fazer parte de um grupo.

Parente destaca que as escolas devem fortalecer o senso de comunidade, caso contrário os jovens podem buscar essa conexão em outros lugares. O especialista acrescenta que as redes sociais dificultam as relações, pois, em grupos virtuais, podem surgir pedófilos e outros criminosos, e alerta que os pais precisam estabelecer limites para os adolescentes no uso da internet.