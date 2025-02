Carnaval vai ser quente: confira a previsão do tempo para o último fim de semana de fevereiro

Fevereiro vai terminar marcado por altas temperaturas , afirma o meteorologista Vitor Takao, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (24). Segundo o especialista, a tendência para os próximos dias é que o calor persista, com dias típicos de verão e pancadas de chuva no fim da tarde nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. “O Rio Grande do Sul passa por uma onda de calor. Porto Alegre pode ultrapassar os 35°C entre segunda e terça-feira (25). [...] Essa onda de calor deve durar até, pelo menos, o dia 27 de fevereiro.”, diz o especialista. Takao também alerta para a chuva mais expressiva que cai nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas.