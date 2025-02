Cessar-fogo teria que ser aprovado para pensar na reconstrução da Ucrânia, diz professor

Uma avaliação feita pela ONU (Organização das Nações Unidas), Banco Mundial e a Comissão Europeia aponta que a Ucrânia vai precisar de quase R$ 3 trilhões para reparar os danos provocados pela guerra. O estudo leva em consideração a destruição causada desde o começo do conflito, em fevereiro de 2022. Conforme o comunicado, 13% das casas foram danificadas ou destruídas. Isso equivale a mais de 2,5 milhões de lares.

O professor explica que uma das formas de financiar uma reconstrução seria com ativos russos congelados pelo conflito. No entanto, para o especialista, esse passo continua distante, sendo que, no momento, há uma discussão sobre um cessar-fogo , que é uma pausa temporária no conflito. Apenas sendo possível, a partir da trégua, uma posição sobre os próximos passos.