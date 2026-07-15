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Desde a aprovação do Marco Legal, investimento em saneamento básico no Brasil cresce 51%

Meta do Marco é que 99% dos brasileiros tenham acesso à água potável até 2033

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Dados do Instituto Trata Brasil revelaram que desde 2020, o saneamento básico no Brasil aumentou 51%, com R$ 137 sendo investidos por habitante em 2024.

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