Cidades ucranianas são atingidas por novos bombardeios

Na sexta-feira (3), a Ucrânia foi alvo de intensos bombardeios russos, resultando em quatro mortos e dez feridos. A cidade natal do presidente ucraniano sofreu ataques, com sete feridos. O Kremlin declarou que pretende intensificar a pressão, alegando que os bombardeios visam alvos militares.



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