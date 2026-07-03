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Cidades ucranianas são atingidas por novos bombardeios

Quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas; Kremlin disse que vai aumentar pressão

Conexão Record News|Do R7

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Na sexta-feira (3), a Ucrânia foi alvo de intensos bombardeios russos, resultando em quatro mortos e dez feridos. A cidade natal do presidente ucraniano sofreu ataques, com sete feridos. O Kremlin declarou que pretende intensificar a pressão, alegando que os bombardeios visam alvos militares.

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