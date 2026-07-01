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Convenções partidárias: candidaturas devem ser definidas a partir de julho

Legendas e federações têm entre 20 de julho e 5 de agosto para realizar eventos

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O período das convenções partidárias no Brasil acontece entre 20 de julho e 5 de agosto. Durante esse tempo, partidos e federações definem seus candidatos para as eleições de outubro.

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