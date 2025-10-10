Logo R7.com
COP 30: países buscam soluções para as mudanças climáticas

Transição energética e compromissos dos países são temas das negociações

Em exatamente um mês começa a COP30 no Brasil. Os olhos do mundo estarão voltados para a região amazônica, já que Belém vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças do clima. A cidade fez ajustes de infraestrutura, logística e acomodações. Especialistas e negociadores buscam soluções para o aquecimento global e a mudança climática.

