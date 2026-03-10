Logo R7.com
Coreia do Norte classifica manobras como "ensaio e guerra"

Coreia do Sul e Estados Unidos afirmam que exercícios militares são de 'natureza defensiva'

Conexão Record News|Do R7

A irmã de Kim Jong-un criticou os exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul. O professor e pesquisador Vitelio Brustolin analisa o cenário.

