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Coreia do Norte se distancia do Irã em meio ao conflito com EUA

Segundo informações de Seul, país não enviou armas a Teerã, considerada parceira de longa data

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As autoridades da Coreia do Sul informaram que a Coreia do Norte está se distanciando do Irã.

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