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Coreia do Norte testa lançamento de bombas de fragmentação

Segundo agência estatal, objetivo é verificar características e poder das ogivas

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A Coreia do Norte realizou recentemente testes com bombas de fragmentação em mísseis balísticos táticos.

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