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Crimes digitais contra menores: Senado aprova projeto de lei que endurece penas

Texto também considera crime divulgação de conteúdo feito com uso de inteligência artificial

Conexão Record News|Do R7

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O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta as penas para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes em ambientes digitais.

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