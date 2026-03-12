Logo R7.com
Cristiano Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI

Ministro do STF, Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso

Conexão Record News|Do R7

O ministro Cristiano Zanin, do STF, foi designado como novo relator da ação que solicita à Câmara a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar fraudes no Banco Master.

