Cristiano Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI

O ministro Cristiano Zanin, do STF, foi designado como novo relator da ação que solicita à Câmara a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar fraudes no Banco Master.



