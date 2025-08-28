Dados do IBGE mostram crescimento tímido da população brasileira e tendência de queda futura

O IBGE (Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística) divulgou, nesta quinta-feira (28), novos dados sobre a população brasileira. Segundo o instituto, o Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, em contagem feita até o dia 1º de julho de 2025. O número representa um crescimento de 0,39% na comparação com o ano anterior.



O estado mais populoso continua sendo São Paulo , com 46,1 milhões de pessoas, seguido por Minas Gerais (21,4 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões). Já na outra ponta da contagem, Roraima é o estado menos populoso, com 738,8 mil habitantes, segundo o levantamento. Apesar do avanço, a projeção do órgão é de que o número de brasileiros deve encolher em 2042.



Em entrevista ao Conexão Record News , Marcio Minamiguchi, gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, explica que o país segue uma tendência mundial, com a redução demográfica gradual, principalmente nas grandes cidades. Minamiguchi pontua que Manaus foi a única cidade com mais de 1 milhão de habitantes com um crescimento populacional de 1%.



“A gente já vive em um contexto de fecundidade abaixo do nível de reposição. A geração dos pais é maior do que a dos filhos. Então isso, ao longo do tempo pode gerar uma redução da população ”, completa o executivo ao destacar que entender tais dados é fundamental para que o país compreenda sua população e pense em políticas públicas mais efetivas.