Declarar Imposto de Renda na última semana do prazo é ‘sempre uma novela’, diz especialista

O prazo para declaração do Imposto de Renda vai até dia 30 de maio , às 23h59. Apesar do fim do prazo estar se aproximando, cerca de 10 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com a Receita Federal. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Adriano Marrocos, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, explica as consequências àqueles que não regularizarem a situação.



“A última semana é sempre uma novela, é um risco. Porque o sistema de torna instável, são muitas pessoas tentando encaminhar no mesmo momento. [...] A multa tem um valor fixo, mas pode chegar a 20% do imposto devido, e ser um valor significativo”, diz Marrocos.



O especialista ainda dá dicas a quem declara o IR pela primeira vez. “A recomendação é procurar um profissional da contabilidade. Nós temos também instituições de ensino superior, várias faculdades de ciências contábeis, que oferecem esse serviço cobrando alguma taxa social, como 1 kg de alimento”, completa.