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Denúncias de crimes em ambiente digital crescem 188,6% em um ano

De janeiro a maio deste ano foram 16.725 queixas formais feitas no canal 180

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As denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital quase triplicaram entre janeiro e maio deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Thaís Cremasco, coordenadora do Núcleo de Violência contra a Mulher da OAB São Paulo, aponta que tanto o aumento no uso das redes sociais quanto uma maior conscientização contribuíram para o crescimento das denúncias.

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