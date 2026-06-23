Denúncias de crimes em ambiente digital crescem 188,6% em um ano

As denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital quase triplicaram entre janeiro e maio deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Thaís Cremasco, coordenadora do Núcleo de Violência contra a Mulher da OAB São Paulo, aponta que tanto o aumento no uso das redes sociais quanto uma maior conscientização contribuíram para o crescimento das denúncias.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!