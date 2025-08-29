Depois das fintechs, governo precisa mirar também em criptomoedas, diz advogado

A Receita Federal apontou um patrimônio de R$ 30 bilhões em fundos controlados pela organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na megaoperação deflagrada na última quinta-feira (28). O esquema passava por toda a cadeia produtiva do setor, começando com ameaças e coação para comprar fazendas de cana-de-açúcar, compra de usinas e transporte por caminhões até postos. Maquininhas de cartão e lojas de conveniência também eram usadas para lavagem de dinheiro .



Em entrevista ao Conexão Record News , Tiago Câmara, advogado especialista em direito tributário, analisa que, para uma melhor efetividade para operações do tipo, o governo precisa agir em diversas frentes tributárias e não tributárias, como a decisão de exigir que as fintechs possuam responsabilidades como os bancos tradicionais. No entanto, o advogado alerta para outros meios digitais que são utilizados pelas organizações criminosas, como as criptomoedas.



“Hoje a gente vê diversas outras formas, principalmente associadas a criptomoedas, que também é necessário alcançar de alguma maneira porque isso também possibilita essa lavagem de dinheiro. Hoje a gente está engatinhando nesse sentido porque criptomoedas a gente vê que é uma questão de lavagem internacional de dinheiro. Então, são passos lentos, mas a ideia aqui é que vai fechando o cerco de alguma forma”, conclui o advogado.