Falta de transparência das fintechs é o que mais beneficia o crime organizado, diz secretário da RF

"Quem mais se beneficia pela falta de transparência das fintechs hoje é o crime organizado ", disse Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, durante entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (28).



A operação Carbono Oculto , que teve como alvo o esquema de fraude do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis, ocorre em dez estados e envolve equipes da Polícia Federal, Polícia Militar, Promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal.