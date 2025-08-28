Logo R7.com
Falta de transparência das fintechs é o que mais beneficia o crime organizado, diz secretário da RF

Em entrevista coletiva nesta quinta (28), Robinson Barreirinhas falou da megaoperação que deflagrou esquema de fraude do PCC

Hora News|Do R7

"Quem mais se beneficia pela falta de transparência das fintechs hoje é o crime organizado", disse Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, durante entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (28).

A operação Carbono Oculto, que teve como alvo o esquema de fraude do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis, ocorre em dez estados e envolve equipes da Polícia Federal, Polícia Militar, Promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal.

