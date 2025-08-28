Falta de transparência das fintechs é o que mais beneficia o crime organizado, diz secretário da RF
Em entrevista coletiva nesta quinta (28), Robinson Barreirinhas falou da megaoperação que deflagrou esquema de fraude do PCC
"Quem mais se beneficia pela falta de transparência das fintechs hoje é o crime organizado", disse Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, durante entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (28).
A operação Carbono Oculto, que teve como alvo o esquema de fraude do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis, ocorre em dez estados e envolve equipes da Polícia Federal, Polícia Militar, Promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal.
