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Distrito Federal tem a maior média salarial do Brasil

Levantamento do IBGE apontou que RJ e SP lideram ranking das maiores remunerações

Conexão Record News|Do R7

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O Distrito Federal apresenta a maior média salarial do Brasil, com R$ 6.845, conforme dados do IBGE, superando a média nacional de R$ 3.932.

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