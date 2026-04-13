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Dois terços dos israelenses se opõem ao cessar-fogo com Irã

Pesquisa aponta que trégua não deve se estender aos combates com o Hezbollah

Conexão Record News|Do R7

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Uma pesquisa recente revelou que muitos israelenses não apoiam o prolongamento do cessar-fogo entre Israel e Irã. A pausa nos ataques aéreos não se estendeu ao conflito com o Hezbollah no Líbano.

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