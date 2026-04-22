Dólar abre o dia em queda, enquanto Bolsa de Valores e petróleo sobem

Em meio às incertezas para o fim da guerra no Oriente Médio, o dólar abriu o dia em queda, cotado a R$ 4,96, e o Ibovespa ultrapassou os 196 mil pontos.



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