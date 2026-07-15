Dólar comercial registra oscilação nesta quarta-feira (15)

O dólar comercial apresentou variações nesta quarta-feira (15). Pela manhã houve um recuo e, à tarde, registrou uma leve alta de 0,05%, sendo cotado a R$ 5,08 às 13h no horário de Brasília. No dia anterior, o dólar havia fechado com uma queda de 1,05%, valendo então R$ 5,07. As flutuações da moeda estão sendo influenciadas por tensões geopolíticas no Oriente Médio.



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