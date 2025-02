Dólar deve manter ritmo de queda, segundo economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19), a economista Carla Beni afirma que as oscilações no valor do dólar , atualmente no patamar de R$ 5,70, ocorrem devido a fatores externos — como a definição da taxa de juros pelo Federal Reserve, o banco central americano.



Beni explica que o preço da moeda americana tende a cair devido a um momento favorável para a economia brasileira — como os bons resultados nas exportações do país e um bom saldo na venda de títulos no exterior. A economista conclui que as indefinições do mercado sobre o câmbio são mais sobre o cenário americano que qualquer outra coisa.