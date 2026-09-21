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Donald Trump ainda avalia próximos passos em relação ao Irã

Presidente falou em 'eliminar o país', 'deixar apodrecer economicamente' ou 'chegar a acordo'

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O presidente Donald Trump afirmou recentemente que está analisando as próximas ações dos Estados Unidos em relação ao Irã.

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