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Donald Trump tem 36% de aprovação em nova pesquisa

Entrevistados, incluindo membros do partido Republicano, têm preocupações com o temperamento do líder

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Pesquisa realizada por uma agência de notícias internacional revelou que o índice de popularidade do presidente Donald Trump é de 36% nos Estados Unidos.

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