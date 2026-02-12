Logo R7.com
Doses ganham indicação para tumores de cabeça e pescoço

Imunizante está disponível apenas na rede particular; SUS oferece versão quadrivalente

Conexão Record News|Do R7

A bula da vacina nonavalente contra o HPV disponível na rede privada foi atualizada para incluir a proteção contra o câncer de orofaringe e outros tumores de cabeça e pescoço relacionados ao vírus.

