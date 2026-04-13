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Turquia pede redefinição de laços entre Otan e Trump

Segundo ministro, presença do líder norte-americano é por respeito pessoal ao presidente turco

Conexão Record News|Do R7

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A Turquia propôs que a próxima cúpula da Otan, agendada para julho em Ancara, seja uma ocasião para redefinir as relações com o presidente dos Estados Unidos.

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