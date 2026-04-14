Governo italiano suspende acordo de defesa com Israel

Em meio à guerra no Oriente Médio, o governo da Itália suspendeu o acordo de defesa com Israel. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.



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