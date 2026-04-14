Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo italiano suspende acordo de defesa com Israel

Tratado regulamentava cooperação e, segundo fontes, seria politicamente difícil de ser mantido

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em meio à guerra no Oriente Médio, o governo da Itália suspendeu o acordo de defesa com Israel. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Israel
  • Itália
  • Líbano
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.